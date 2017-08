Forex, dollaro forte sui cross, tocca massimo 11 mesi su yen

TOKYO, 14 marzo (Reuters) - Dollaro forte sui cross: il biglietto verde si spinge fino a toccare il massimo degli undici mesi contro la valuta giapponese, a 83,31 yen, sulla scia dei buoni dati macro e sull'idea di una scarsa possibilità di ulteriori allentamenti della politica monetaria dopo le parole della Fed sull'economia.

I recenti ammorbidimenti della politica monetaria giapponese, il deficit commerciale e la crescente domanda di carburanti fossili dopo la crisi nucleare che ha colpito il paese hanno spinto il dollaro a mettere a segno un rialzo di circa il 9% sullo yen dall'inizio di febbraio.

"Stiamo arrivando al punto in cui si cercherà un innesco per le prese di profitto su questo rialzo. Non ci sono molti eventi in agenda che possano sollecitarlo ulteriormente, mentre i rischi - soprattutto il rialzo dei prezzi del petrolio - appaiono lontani", dice Sumino Kamei di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Attorno alle 8 l'euro vale 1,3043/46 dollari da una chiusura a 1,3075 dollari, e 108,38/45 yen da 108,37. Il dollaro/yen tratta invece a 83,11/12 da 82,89.