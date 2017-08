Forex, euro frena da massimi toccati dopo indiscrezioni fondo Cina

NEW YORK, 9 dicembre (Reuters) - Euro ancora in lieve apprezzamento sul dollaro - dopo una mattinata di debolezza - ma sotto i massimi toccati in scia alle speculazioni relative alla creazione da parte della Banca centrale cinese di un nuovo veicolo di investimento da 300 miliardi di dollari che potrebbe in parte essere investito nel debito dei paesi della zona euro in crisi finanziaria.

L'euro resta tuttavia vulnerabile all'affievolimento delle aspettative di una soluzione in tempi brevi della crisi finanziaria e debitoria: nel vertice europeo in corso a Bruxelles dove non è stata raggiunta l'intesa con la Gran Bretagna sulla riforma del trattato europeo che dovrebbe dare il via ad una più stretta unione di bilancio tra i paesi Ue , passaggio ormai considerato fondamentale dal mercato.

"La puntata verso l'alto dell'euro è dovuta ad acquisti sostenuti dalle notizie sulla Cina" spiega lo strategist di Societe Generale Sebastien Galy. "L'idea è che questo possa rendere le condizioni di finanziamento meno pesanti per i paesi dell'euro in difficoltà".

La valuta unica è salita rapidamente dal minimo di seduta di 1,3280 sul dollaro fino al picco di 1,3434 a fine mattinata, proprio dopo che Reuters ha parlato dell'ipotesi del nuovo fondo d'investimento cinese, per poi rallentare nuovamente nel primo pomeriggio sotto quota 1,34.

ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3352/53 1,3342 DOLLARO/YEN 77,64/68 77,65 EURO/YEN 103,66/69 103,64 EURO/STERLINA 0,8535/36 0,8536 ORO SPOT 1.709,79/11,00 1.707,79/9,51

