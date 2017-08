Forex, euro poco mosso su dlr in attesa decisioni Bce e vertice Ue

LONDRA, 8 dicembre (Reuters) - L'euro si conferma poco variato in mattinata, in area 1,40 sul dollaro, di fatto a metà del range di oscillazione settimanale compreso tra 1,3332 e 1,3486.

Il mercato vive queste ore nell'attesa del meeting Bce di oggi, da cui potrebbe arrivare un taglio del costo del denaro di un quarto di punto e forse anche nuove misure a sostegno della liquidità, come l'introduzione di finanziamenti con orizzonte temporale superiore all'anno.

Secondo gli operatori, tuttavia, ogni eventuale sostegno che l'euro potrebbe trovare negli annunci della banca centrale sarebbe comunque limitanto in attesa di capire se dal vertice Ue di stasera e domani arriverà l'accordo su un ampio piano comune di contenimento della crisi oppure l'ennesimo rinvio.

Ieri sera da Berlino sono giunte indicazioni di pessimismo sulla possibilità di raggiungimento di un accordo nel vertice di questa settimana.

"Un po' dell'ottimismo che c'era stato prima del summit si è dissipato e non mi aspetto molte sorprese neanche dalla Bce" commenta lo strategist di Cibc World Market Jeremy Strench. "L'euro si manterrà in un range di 1,3350-1,3450 sul dollaro, la Bce sposterà l'onere sui politici per spingerli ad agire insieme, prima di poter dare maggiore sostengo tramite l'acquisto di importi più consistenti di debito periferico".

L'euro/dollaro ha toccato un massimo in mattinata a 1,3429, a seguito della decisione delle case di clearing Lch.Clearnet e Cassa di Compensazione e Garanzia di riabbassare il costo imposto sull'utilizzo dei governativi italiani come collaterale, dopo averlo alzato lo scorso 9 novembre.

ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3395/97 1,3413 DOLLARO/YEN 77,45/48 77,66 EURO/YEN 103,77/82 104,15 EURO/STERLINA 0,8523/25 0,8537 ORO SPOT 1.737,54/39,26 1.741,34/3,06

