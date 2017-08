Forex, euro stabile dopo rally, attesa per aste Spagna e Francia

LONDRA, 1 dicembre (Reuters) - Si conferma sostanzialmente stabile l'euro in mattinata, sotto i massimi di ieri pomeriggio raggiunti a seguito dell'annuncio delle principali banche centrali mondiali di azioni congiunte a sostegno della liquidità nel sistema finanziario internazionale.

Ma già questa mattina le aste di Spagna e Francia (fino a 8,25 miliardi di euro complessivi di offerta sul medio-lungo termine) potrebbero riportare l'attenzione del mercato sugli irrisolti problemi finanziari dell'area euro: per quel che riguarda le aste spagnole, in particolare, il costo del debito è previsto in salita a livelli mai visti dal 1997 ad oggi.

L'euro/dollaro tratta già da ieri pomeriggio sotto quota 1,35, dopo essere salito, poco dopo l'annuncio delle banche centrali, fino al picco settimanale di 1,3531, quasi tre figure sopra i minimi di ieri mattina.

Secondo gli operatori la rottura di area 1,3533 potrebbe far beneficiare la valuta unica di nuove ricoperture, che potrebbero portare il cambio verso il massimo di 1,3614 dello scorso 18 novembre. Ma se i livelli di ieri non dovessero essere testati, il rally della valuta potrebbe già terminare.

"Ci sono talmente tante posizioni corte sull'euro/dollaro che se il mercato riesce a penetrare oltre i livelli di resistenza, allora l'euro potrebbe veramente riuscire a portarsi ancora in alto" spiega l'analista di Nordea Jan Bylov. "Ma questo è il miglior scenario su cui si possa sperare poiché l'azione delle banche centrali non risolverà i problemi della zona euro. Se l'euro/dollaro non torna ad accelerare oggi, vuol dire che il rally è già finto".

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3468/71 1,3438 DOLLARO/YEN 77,64/68 77,59 EURO/YEN 104,58/64 104,26 EURO/STERLINA 0,8582/84 0,8558 ORO SPOT 1.744,29/6,60 1.746,14/7,86

