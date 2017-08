Forex, euro a minimi da 6 settimane su dlr su esito asta Germania

NEW YORK, 23 novembre (Reuters) - L'euro scivola ai minimi da sei settimane sul dollaro, appesantito dai segnali di allargamento della crisi debitoria al nucleo centrale della zona euro, dunque non solo la periferia ma anche la Francia e addirittura la Germania, che oggi ha dovuto fare i conti con un'asta dall'esito tra i peggiori dall'introduzione dell'euro.

Stamane Berlino ha collocato il nuovo Bund decennale per soli 3,466 miliardi su un'offerta indicativa di 6 - al rendimento dell'1,98% - con la Bundesbank che è dovuta intervenire per coprire la parte rimanente. Un risultato che ha spinto il ministero delle Finanze tedesco - fatto alquanto inusuale - a dichiarate che la Germania non avrà problemi di rifinanziamento.

D'altra parte oggi l'agenzia Fitch ha avvertito che la tripla-A francese viene messa a rischio dall'escalation della crisi debitoria.

L'euro/dollaro scivola nel primo pomeriggio sotto quota 1,34 sul dollaro, mantenendosi molto prossimo al minimi di seduta di 1,3371.

Il risultato dell'asta tedesca è giudicato da molti un segnale di come il mercato - ormai frustrato da una crisi finanziaria che non vede alcun concreto passo di miglioramento - inizi a perdere interesse anche in quello che fino ad oggi è stato a tutti gli effetti il titolo più solido dell'area euro.

"Si sta parlando di un'asta deludente in Germania, non in un paese periferico dell'area euro" spiega lo strategist di Rbs Ankita Dudani. "Questo risultato alimenta l'incendio e aggiunge pressioni sulla Bce per fare qualcosa contro la crisi".

ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3392/93 1,3509 DOLLARO/YEN 77,19/22 76,94 EURO/YEN 103,40/42 103,94 EURO/STERLINA 0,8608/09 0,8640 ORO SPOT 1.691,39/2,40 1.699,79/700,80

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia