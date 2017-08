Forex, euro sale dopo accordo Ue, a massimi da 7 settimane sul dlr

LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - L'euro si conferma sui massimi sette settimane sul dollaro, in un clima di ripresa dell'avversione al rischio innescata dagli accordi presi nel vertice europeo di Bruxelles sulle misure per il contenimento della crisi del debito .

Il mercato valutario sta dunque assistendo alla ricopertura di una serie di posizioni ribassiste sull'euro aperte nei giorni scorsi da quegli investitori scettici sul raggiungimento di un'intesa nel vertice di ieri.

A metà mattinata la valuta unica si mantiene prossima al picco di seduta di 1,4037, con gli operatori che sottolineano tuttavia la presenza di una barriera tecnica a 1,4050 che potrebbe impedire un più ampio apprezzamento della divisa.

"Il pacchetto di misure contiene qualche numero in più di quanto si aspettassero in molti" afferma lo strategist di Rbs Paul Robson. "Il mercato era corto sulle posizioni rischiose e lungo sul dollaro, e questo ha dato slancio all'euro. Ma sopra 1,40 l'aria si fa un po' rarefatta per l'euro che potrebbe probabilmente incontrare qualche difficoltà".

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,4012/14 1,3882 DOLLARO/YEN 75,83/85 76,23 EURO/YEN 106,23/28 105,81 EURO/STERLINA 0,8756/59 0,8697 ORO SPOT 1.717,16/17,93 1.719,45/20,45

