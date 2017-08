Forex, euro/dollaro storna dopo commenti Merkel

NEW YORK, 25 ottobre (Reuters) - L'euro arretra dal massimo di sei settimane contro il dollaro dopo i commenti di Angela Merkel.

Il cancelliere tedesco ha detto che la Germania non accetta la frase contenuta nella bozza delle conclusioni del vertice della zona euro di domani, anticiapata da Reuters, in cui i leader politici sostengono la continuazione delle misure non standard da parte della Bce .

L'euro è sceso sotto il livello di 1,39 dollari da 1,3939 dollari di prima le dichiarazioni allontanandosi dal massimo di sei settimane toccato a 1,38605 dollari.

Resta sullo sfondo l'attesa una risoluzione della crisi di debito da parte delle autorità europee. Una resistenza, basata sulla media mobile, è vista a 1,40 dollari.

ORE 15,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3885/87 1,3928 DOLLARO/YEN 76,04/09 76,09 EURO/YEN 105,59/63 106,02 EURO/STERLINA 0,8679/84 0,8710 ORO SPOT 1.651,59/53,10 1.652,18/53,18

