Forex, euro debole dopo Ifo, guarda a prossimi appuntamenti Ue

LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - Si muove in calo di circa mezzo punto percentuale la valuta unica europea contro dollaro sulla piazza londinese.

A monte del clima di scarsa fiducia nell'euro la correzione dell'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori tedeschi a ottobre, per quanto in linea alle attese, ma soprattutto l'incertezza che precede le riunioni chiave dei vertici comunitari che si aprono nel pomeriggio per proseguire di fatto fino a mercoledì prossimo.

Sostanzialmente senza ricadute invece le dichiarazioni di un analista Fitch, secondo cui servirebbe un credibile prestaore di ultima istanza come la Bce per Italia e Spagna, Paesi che non hanno problemi di solvenza possono trovarsi in difficoltà in materia di liquidità.

ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3730/32 1,3774 DOLLARO/YEN 76,67/72 76,83 EURO/YEN 105,31/34 105,82 EURO/STERLINA 0,8709/10 0,8722 ORO SPOT 1.619,89/21,00 1.619,00/19,75

