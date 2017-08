Forex, euro in risalita, beneficia di maggiore chiarezza su Efsf

NEW YORK, 20 ottobre (Reuters) - Euro in risalita nella seconda parte della seduta, anche se sotto i massimi della mattinata toccati immediatamente dopo la circolazione del documento contenente le linee guida per il potenziamento della capacità di credito del fondo salva stati europeo, che arriva a fare almeno in parte chiarezza sul mercato, dopo lo stallo nelle trattative denunciato ieri dal presidente francese Nicolas Sarkozy .

L'euro si mantiene non lontano da quota 1,38 sul dollaro, dopo aver toccato il picco di 1,3842, in risalita dal minimo di seduta visto in mattinata a 1,3672, quando più lontana appariva la prospettiva di un qualche passo concreto verso un piano europeo anticirsi, nel summit europeo di questo fine settimana.

Un dato peggiore delle attese sul fronte delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa ha tuttavia contribuito a sottrarre un po' di brillantezza al movimento di recuperato della divisa europea.

"I mercati al momento sembrano grati anche per queste piccole indicazioni, in attesa del summit" spiega Steve Barrow di Standard Bank.

La valuta unica resta comunque vulnerabile, come si è potuto vedere regolarmente nelle ultime sedute, ad ogni minimo segnale di disaccordo tra le varie parti in campo, col rischio di venire respinta verso il minimo settimanale di 1,3653.

"I dettagli sull'Efsf sono poca cosa, ma il fatto che Francia e Germania si stiano muovendo verso una qualche forma di accordo è una cosa positiva" nota lo strategist di Brown Brothers Harriman, Marc Chandler. "Se l'euro avesse rotto al ribasso quota 1,3650 l'indicazione sarebbe stata di un crescente pessimismo in vista del summit del weekend".

ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3768/71 1,3753 DOLLARO/YEN 77,04/06 76,82 EURO/YEN 106,08/13 105,67 EURO/STERLINA 0,8735/38 0,8722 ORO SPOT 1.618,80/19,55 1.641,30/42,30

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia