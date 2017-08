RPT - Forex, euro risale da minini di seduta dopo Ppi Usa

(corregge refuso nel titolo)

NEW YORK, 18 ottobre (Reuters) - L'euro si conferma non lontano dai minimi di seduta sul dollaro, in un contesto di ridotte aspettative per l'arrivo di un piano generale anticrisi a livello europeo in tempi brevi.

Parziale sollievo per l'euro - che risale sopra quota 1,37 sul dollaro - arriva tuttavia dall'indice sui prezzi alla produzione Usa, salito oltre le attese in settembre, con l'incremento più sostenuto in cinque mesi. La valuta unica viaggiava poco prima sui minimi della mattinata di 1,3655, oltre due figure sotto il massimo da un mese di 1,3914 di ieri.

Tuttavia la decisione di Moody's di mettere sotto osservazione l'outlook sul rating della Francia , insieme alla discesa dell'indice Zew, questa mattina, ai minimi da quasi tre anni e al possibile taglio delle stime sulla crescita tedesca nel 2012 , continua a tenere sotto pressione la valuta unica che di fatto estende la fase ribassisita iniziata ieri. Un ribasso innescato dalle dichiarazioni giunte dal governo tedesco, secondo cui difficilmente il vertice europeo di questo fine settimana potrà generare un accordo definitivo par la soluzione dell'emergenza-debito.

"Continuiamo a muoverci verso il basso, le aspettative per il summit Ue di questo weekend si stanno riducendo anche se continua ad essere fondamentale l'esito del G20 di novembre" spiega lo strategist di Nomura Goeff Kendrick. "Se per il G20 non ci sarà l'adozione di piani per la ricapitalizzazione delle banche allora l'euro cadrà molto velocemente sotto 1,30".

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3712/13 1,3732 DOLLARO/YEN 76,76/82 76,83 EURO/YEN 105,27/30 105,48 EURO/STERLINA 0,8711/13 0,8729 ORO SPOT 1.641,14/42,86 1.670,90/71,65

