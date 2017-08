Forex, euro in lieve calo su dollaro, attesa Fomc Fed

LONDRA, 21 settembre (Reuters) - E' in lieve calo l'euro contro il dollaro nelle contrattazioni europee, in un clima di attesa per l'annuncio stasera da parte della Fed di eventuali nuove misure di stimolo per l'economia Usa, al termine del meeting del Fomc alle ore 20,15 italiane.

La maggior parte dei dealer è corta sull'euro/dollaro e sta cercando di tenere le posizioni in vista della Fed, dicono. Se dopo la Fed ci sarà una rottura del livello di 1,3750 dollari i dealer dovrebbero rivedere lo loro posizioni. Ma, a giudicare dai loro libri-ordine, con vendite tra 1,38 e 1,40 dollari, la maggior parte dei dealer ritiene che un annuncio della Fed su nuove misure non dovrebbe avere grande impatto sulla moneta unica europea.

L'euro contro il franco svizzero è in leggero rialzo a 1,2234 franchi

Il dollaro/yen è rimasto debole per buona parte della seduta asiatica per vendite di esportatori giapponesi, ma poi ha pareggiato le perdite sui timori di interventi da parte delle autorità giapponesi.

Il dollaro è sceso fino a un minimo di 76,11 yen sulla piattaforma Ebs, vicino ai minimo storico di 75,941 yen toccato in agosto. Successivamente si è ripreso E a metà mattina quota in area 76,35 dollari.

ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3672/74 1,3699 DOLLARO/YEN 76,33/39 76,45 EURO/YEN 104,41/44 104,74 EURO/STERLINA 0,8740/45 0,8701 ORO SPOT 1.805,09/5,85 1.803,25/4,25 (Redazione Milano)