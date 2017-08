Euro sotto 1,43 dlr, attesa dato occupazione Usa

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - Il dollaro cede lo 0,1% su un basket di valute, avendo toccato il massimo dei 10 mesi contro l'euro e dei 2 anni e mezzo contro la sterlina, rispettivamente a 1,4219 dollari per euro e 1,7538 dollari per sterlina.

Secondo i graficisti comunque, l'euro/dollaro potrebbe presto testare il supporto di 1,40.

Il mercato aspetta il dato chiave sull'occupazione Usa in agosto. Le attese sono di un calo di 35.000 unità con un tasso di disoccupazione del 5,7%. Ieri, il solo settore privato, visto come una proxi del dato di oggi, ha mostrato un calo di 33.000 unità contro attese di -30.000. Le attese per gli occupati non agricoli sono per un calo di 75.000 unità.

Ieri sia la Bce sia la Boe hanno confermato i propri tassi di riferimento rispettivamente al 4,25% e 5,0%. In conferenza stampa il presidente della Bce Jean-Claude Trichet ha sottolineato la che banca centrale non ha 'bias' per la politica monetaria.

ORE 9,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4281/88 1,4233

DOLLARO/YEN JPY= 106,63/66 106,57

EURO/YEN EURJPY= 152,27/30 151,71

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8107/11 0,8095