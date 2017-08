Dollaro sale su yen, riduce perdite su euro dopo dati ordini Usa

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - Il dollaro guadagna sullo yen e recupera in parte le perdite sull'euro dopo la diffusione dei dati sui beni durevoli Usa migliori delle attese.

I dati destagionalizzati hanno visto nel mese di giugno un incremento degli ordini dello 0,8% su mese a fronte di un consensus del -0,3%.

Il biglietto verde è in progresso dello 0,32% sulla moneta giapponese JPY= viene scambiato a 107,72/76 yen, contro i 107,41 yen precedenti la pubblicazione del dato. L'euro EUR= viene scambiato per 1,5704/06 dollari, in rialzo dello 0,19%, rispetto ai 1,5724 dollari scambiati immediatamente prima.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5704/06 1,5675

DOLLARO/YEN JPY= 107,72/76 107,37

EURO/YEN EURJPY= 169,15/19 168,28

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7879/83 0,7886

ORO SPOT XAU= 928,70/9,70 926,50/8,50