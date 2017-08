Dollaro arretra su attesa taglio tassi,rimbalza divisa Australia

NEW YORK, 4 novembre (Reuters) - Il dollaro scivola sulla scia dell'attesa di un ulteriore taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed.

L'attività, sottolineano gli operatori, è piuttosto bloccata in vista dell'esito delle elezioni presidenziali Usa. Una vittoria di Barack Obama viene vista come positiva per il dollaro perché il senatore democratico sarebbe orientato a rilanciare la politica di incentivi fiscali.

Da segnalare il rimbalzo del dollaro australiano AUD=, tornato a ridosso di quota 0,69 contro il biglietto verde dopo essere scivolato sino a 0,6597 dopo che la banca centrale di Canberra ha ridotto il costo del denaro di 75 punti base, al 5,25%.

Gli analisti ritengono che l'euro stia beneficiando della ripresa della divisa australiana, riflettendo l'attesa di un taglio dei tassi da parte della Bce per sostenere l'economia.

ORE 15,15 CHIUSURA ASIA EURO/DOLLARO EUR= 1,2822/23 1,2676 DOLLARO/YEN JPY= 99,22/26 98,89 EURO/YEN EURJPY= 127,25/27 125,27 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8053/57 0,8050 ORO SPOT XAU= 741,90/3,90 727,05/9,05