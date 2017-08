Valute poco mosse sul finale Asia, vista conferma tassi Fed, Bce

TOKYO, 4 agosto (Reuters) - Mercato dei cambi sulle posizioni della chiusura precedente negli scambi finali sulla piazza asiatica, con l'attenzione degli investitori che si concentra sui prossimi appuntamenti di politica monetaria per cui si prevede una conferma dei tassi.

Forte della nuova accelerazione dei corsi del greggio, il cambio euro/dollaro resta comunque in prossimità del massimo delle ultime cinque settimane, con il biglietto verde che annulla una parte del progresso messo a segno grazie al dato migliore delle attese sugli occupati mensili Usa di luglio.

In agenda per la settimana che si apre oggi le decisioni sui tassi Fed e Reserve Bank of Australia domani, seguite giovedì da quelle di Banca d'Inghilterra e Banca centrale europea.

Poco prima delle 8 italiane euro/dollaro EUR= a 1,5584/86 da 1,5569 venerdì sera a New York, dollaro/yen JPY= a 107,68/70 da 107,66 ed euro/yen EURJPY= da 167,82/85 da 167,64.