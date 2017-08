NEW YORK, 3 agosto (Reuters) - L'euro guadagna ancora terreno sul dollaro dopo che l'indice Ism ha registrato un ulteriore recupero per il settore manufatturiero Usa in giugno.

La moneta unica europea è in rialzo di quasi l'1% a 1,4389 dollari EUR=, rispetto alla quotazione di 1,4322 dollari, precedente alla pubblicazione del dato. Il massimo raggiunto oggi è 1,4416 dollari.

Il dollaro guadagna lo 0,6% sullo yen a 95,23, rispetto alla quotazione precedente al report, a 95,08 yen JPY=.