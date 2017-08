Valute in range stretto in scambi Europa, mercato ragiona su Boj

LONDRA, 3 febbraio (Reuters) - Le maggiori valute si muovono in range stretto negli scambi europei, con qualche vendita su dollaro e yen dopo che la Banca del Giappone ha detto che intende acquistare titoli delle banche del paese.

Le dichiarazioni offrono al mercato un barlume di incoraggiamento al rischio.

In questo contesto, dopo che ieri le statistiche Pmi globali hanno suggerito che la flessione della manifattura potrebbe essere in fase di rallentamento, il taglio dei tassi di 100 punti da parte della banca centrale australiana al minimo record del 3,25% fa salire il dollaro australiano in quanto non così aggressivo come qualcuno di aspettava.

L'indice del dollaro .DXY è in marginale calo a 86,03.

ORE 9,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2832/37 1,2847

DOLLARO/YEN JPY= 89,59/62 89,46

EURO/YEN EURJPY= 115,03/08 114,96

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9015/18 0,8995

ORO SPOT XAU= 901,00/2,60 903,15