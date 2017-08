Forex, dollaro parte in rialzo contro euro in sessione Usa

NEW YORK, 3 settembre (Reuters) - Avvio in rialzo per il dollaro grazie ai dati sulle vendite al dettaglio della zona euro che scoraggiano gli investitori dall'acquisto della valuta unica.

Gli investitori sono convinti che il dollaro sia la migliore valuta rispetto a quelle degli altri paesi che sono in ritardo rispetto agli Usa in termini di ripresa dell'economia.

L'attesa è per i dati sugli ordinativi all'industria, previsti alle 16 italiane, e per il Beige Book della Fed in agenda stasera alle 20.

Alle 14,25 italiane l'euro/dollaro si attesta a 1,4446/47, ma in seduta è sceso anche sotto quota 1,44. Contro yen il dollaro scambia a 108,46/48, dopo un massimo sopra quota 109.

ORE 14,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4446/47 1,4515

DOLLARO/YEN JPY= 108,46/48 108,62

EURO/YEN EURJPY= 156,73/78 157,68

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8134/35 0,8142