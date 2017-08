Dollaro amplia rialzo dopo dati macro ieri, dichiarazioni Fed

LONDRA, 29 maggio (Reuters) - Il dollaro ha ampliato i propri guadagni spingendo l'euro al minimo da una settimana di 1,5565 dollari, sostenuto dal dato superiore alle attese degli ordini in beni durevoli pubblicato ieri.

Al rafforzamento del biglietto verde hanno contribuito le parole di Richard Fisher, presidente della Fed di Dallas, secondo cui in caso di un rialzo dell'inflazione i rialzi dei tassi avverrano probabilmente "più prima che dopo".

Dopo il minimo di sessione il cross euro/dollaro è risalito in area 1,5580, e alcuni trader motivano l'inversione di tendenza con la difesa della soglia 1,5560, dove scatterebbe l'attivazione di alcune stop loss.

Particolarmente debole nei confronti del dollaro la sterlina, dopo il sondaggio Nationwide che mostra come la contrazione dei prezzi delle case in Gran Bretagna in maggio abbia toccato -2,5%, il ritmo più veloce da quando è iniziata la rilevazione nel 1991.

ORE 9,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5578/81 1,5645

DOLLARO/YEN JPY= 105,06/09 104,68

EURO/YEN EURJPY= 163,70,73 163,79

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7910/13 0,7899

ORO SPOT XAU= 897,15/8,20 900,10/2,10