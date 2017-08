Dollaro invariato rispetto a euro, ma in crescita verso yen

NEW YORK, 25 febbraio (Reuters) - Il dollaro è invariato nei confronti dell'euro e in crescita verso lo yen sulla notizia di un piano di salvataggio per il riassicuratore di bond Usa Ambac Financial ABK.N.

Alle 15,20 durante le contrattazioni del pomeriggio la divisa europea scambia a 1,4832 dollari EUR=, indebolendosi solo dello 0,04% contro il biglietto verde.

Rispetto allo yen, il dollaro sale dello 0,37% a 107,70 yen JPY=, mentre l'euro guadagna lo 0,33% a 159,74 yen EURJPY=, dopo aver toccato anche i massimi delle ultime sei settimane a 159,92 yen.

ORE 15,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4832/33 1,4838

DOLLARO/YEN JPY= 107,70/74 107,33

EURO/YEN EURJPY= 159,74/79 159,28

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7534/36 0,7532

ORO SPOT XAU= 947,60/8,40 944,30/5,20