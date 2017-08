Euro storna su dollaro in Europa, ma resta su sentiero al rialzo

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - Storna leggermente l'euro contro il dollaro in apertura del mercato europeo, ma i dealer dicono che resta sostenuto e sulla strada per testare nuove resistenze poichè il biglietto verde teme ancora che l'economia Usa possa cadere in recessione.

Secondo i grafici l'euro è pronto a testare una resistenza chiave a 1,4948/66 dollari EUR= nel breve termine, dicono i dealer.

L'euro è sostenuto anche grazie ai dati della scorsa settimana su un settore dei servizi nella zona euro che ha mostrato di riprendersi e riducendo le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Bce.

Molta attenzione è riposta all'evoluzione della notizia di un piano di salvataggio per i riassicuratori americani di bond, che potrebbe limitare i danni al settore finanziario e al mercato dei credito.

Venerdì è circolata la notizia che le banche sono vicine a chiudere le trattative per salvare l'assicuratore di bond Ambac Financial e che il salvataggio potrebbe avvenire questa settimana. Una fonte ha però detto a Reuters che, sebbene ci siano stati progressi, le trattative potrebbero anche fallire.

La settimana offrirà abbondanza di spunti al mercato grazie a dati e a interventi da parte di esponenti di banche centrali.

In serata è atteso l'intervento di Trichet a un incontro tra imprese tedesche e asiatiche. Ogni riferimento all'economia e all'andamento dell'inflazione servirà da spunto al mercato. Il board di politica monetaria di riunisce questo giovedì. I mercati si attendono un taglio dei tassi nella zona euro entro giugno.

ORE 09,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4804/07 1,4830

DOLLARO/YEN JPY= 107,45/50 107,23

EURO/YEN EURJPY= 159,07/09 159,04

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7538/42 0,7532

ORO SPOT XAU= 947,30/8,20 943,70/4,50