Dollaro impostato per peggiore calo settimanale in due mesi

NEW YORK, 23 maggio (Reuters) - Il dollaro viaggia in territorio negativo e si prepara a registrare il peggior calo settimanale degli ultimi due mesi contro il paniere delle principali valute, mentre i record del petrolio lasciano l'economia Usa vulnerabile a un rallentamento della crescita e a un incremento dell'inflazione.

L'euro resta invece saldo nonostante le indagini che hanno mostrato un'attività moderata per servizi e manifattura della zona euro. Secondo gli analisti l'economia è, comunque, ancora abbastanza solida da consentire alla Banca centrale europea di focalizzarsi sul contenimento delle pressioni sui prezzi.

Sulla settimana il dollaro cede circa l'1% contro il paniere di sei principali valute .DXY. Se confermata, sarebbe la maggiore flessione settimanale da fine marzo.

Sottili i volumi in vista del lungo weekend in Usa e Gran Bretagna, dove i mercati lunedì saranno chiusi per festività.

ORE 15,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5759/61 1,5725

DOLLARO/YEN JPY= 103,35/37 104,12

EURO/YEN EURJPY= 162,89/94 163,74

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7944/46 0,7939

ORO SPOT XAU= 925,50/6,60 920,85/2,85