Dollaro sale su euro e yen per calo greggio, propensione rischio

NEW YORK, 23 luglio (Reuters) - Il dollaro ha toccato il suo massimo dell'ultimo mese contro lo yen e delle ultime due settimane contro l'euro, grazie anche al sostegno del calo del prezzo greggio e al recupero dell'appetito di rischio. Intorno alle 16,00 il cambio euro/dollaro EUR= scende dello 0,3% con l'euro a 1.5742/44 dollari. Il biglietto verde recupera lo 0,34% sulla valuta giapponese che viene scambiata a 107,63/65.

L'oro nero è sceso di quasi 20 dollari rispetto al suo picco assoluto di 147,27 dollari al barile toccato l'11 luglio e adesso viene scambiato a 126,80 dollari al barile sulla piazza americana CLc1, mentre l'indice globale .MIWDOOOOOPUS è in progresso da sei giorni consecutivi per la prima volta da due mesi.

"Abbiamo assistitio un po' del rally del dollaro sulle valute del G10 questa mattina", ha detto Dustin Reid, senior strategist per le valute per ABN Amro a Chicago. "Stiamo assistendo, in generale, a delle trimestrali positive e al ribasso del prezzo del petrolio, ed entrambi stanno aiutando la fiducia nel dollaro stamattina. Sembra che ci sia una quantità decente di appetito di rischio là fuori tra i vari tipi di asset", ha aggiunto.

A danneggiare la moneta del vecchio continente sono stati anche gli ordini dell'industria di maggio della zona euro in calo del 3,5% su mese e del 4,4% su annuo, ben sotto le attese.

Il greenback, titolo fiduciario del governo Usa, ha continuato a salire dopo i commenti del presidente della Federal reserve di Philadelphia Charles Plosser, che ha detto ieri che l'aumento dell'inflazione potrebbe portare a un rialzo dei tassi di interesse, ancora prima di un recupero del mercato del lavoro e di quello finanziario.

ORE 16,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5742/44 1,5790

DOLLARO/YEN JPY= 107,63/65 107,25

EURO/YEN EURJPY= 169,30/34 169,36

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7864/68 0,7928

ORO SPOT XAU= 929,35/30,35 945,00/80