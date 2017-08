Dollaro si rafforza su yen dopo vendite dettaglio sopra attese

NEW YORK, 13 febbraio (Reuters) - Il dollaro sale ai massimi dell'ultimo mese nei confronti dello yen dopo i dati sulle vendite al dettaglio di gennaio, migliori delle attese.

Le vendite al dettaglio sono salite dello 0,3%, mentre gli economisti si aspettavano un calo, raffreddando così i timori di un'imminente recessione negli Usa.

Il cross dollaro/yen JPY= ha toccato un massimo intraday a 108,03, livello più alto da metà gennaio, mentre prima della diffusione dei dati la valuta Usa scambiava attorno a 107,55 yen.

L'euro è inizialmente scivolato nei confronti del dollaro EUR= ma ha rapidamente recuperato terreno.

"Il dato è positivo per il dollaro, anche se non penso che cambi le prospettive per nuovi tagli dei tassi", commenta un analista. "Ma nel breve termine allenta un po' di preoccupazioni sulla recessione".

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4578/79 1,4578

DOLLARO/YEN JPY= 107,94/96 107,33

EURO/YEN EURJPY= 157,33/37 156,49

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7428/31 0,7435

ORO SPOT XAU= 903,80/4,60 906,00/6,70