Euro stabile contro dollaro, investitori attendono dati macro

LONDRA (Reuters) - L'euro è in leggero recupero nei confronti del dollaro nei primi scambi in Europa, ma gli investitori attendono il dato sul business sentiment in Germania per avere maggiori informazioni sullo stato dell'economia nella zona euro.

Secondo un sondaggio Reuters, l'indice Zew pubblicato alle 11 italiane dovrebbe mostrare un calo a -45,0 in febbraio da -41,6 del mese precedente, ma le condizioni attuali dovrebbero rimanere forti a 50,8 da 56,6 di gennaio.

Secondo gli analisti grafici di Ubs, per togliere la pressione sul cross sarebbe necessaria una rottura della quota 1,4653, altrimenti si avvicinerebbe la resistenza posta a 1,4440. Questa notte l'euro ha toccato un minimo di 1,4498 dollari.