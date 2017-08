Euro avanza su dollaro in Europa, occhi su Bce e occupazione Usa

LONDRA, 1 luglio (Reuters) - L'euro avanza negli scambi della mattinata, sostenuto dalle borse europee, e dai dati Pmi sull'attività manifatturiera in Europa, migliori delle attese.

Ieri una lettura debole del dato relativo alla fiducia dei consumatori Usa ha ha tenuto la moneta unica lontano dal massimo contro il dollaro da tre settimane, toccato il giorno prima.

Gli investitori oggi restano comunque in attesa di conoscere le decisioni di politica monetaria della Bce in programma domani pomeriggio, e l'indice Usa dei disoccupati Adp di giugno, mentre il mercato del lavoro americano si sta stabilizzando.

Il dollaro è poco variato contro un paniere delle principali valute mentre molti investitori rimangono avversi al rischio e, come osservano gli analisti, il mercato probabilmente prenderà con cautela i dati di oggi.

"Sta diventando chiaro che la domanda di rischio inizia a scarseggiare e che qualsiasi catalizzatore potrebbe portare ad importanti correzioni in un mercato debole caratterizzato da mancanza di liquidità in estate", commenta un analista di Ubs in una nota. "In attesa delle decisioni della Bce e delle buste paga negli Usa, il mercato sceglie di scambiare in maniera cauta e ci attendiamo che questa sia la tendenza dominante di oggi", si legge nella nota.

ORE 11,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4067/73 1,4029

DOLLARO/YEN JPY= 96,80/85 96,34

EURO/YEN EURJPY= 136,26/29 135,19

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8562/64 0,8520

ORO SPOT XAU= 931,30/1,95 925,85/7,85