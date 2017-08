Euro sale dopo commenti Bce, avversione a rischio sostiene yen

LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - L'euro guadagna leggermente terreno nei confronti del dollaro dopo i commenti di esponenti della Bce che hanno ridotto le attese di un allentamento della politica monetaria.

Lo yen intanto sale nei confronti di tutte le principali valute mentre resta l'avversione al rischio degli investitori.

Durante il fine settimana il presidente della Banca centrale europea Jean-Claude Trichet ha sottolineato che nell'ultima riunione non ci sono state richieste né per alzare né per tagliare i tassi di interesse.

Inoltre, secondo il membro del consiglio governativo della Bce Axel Weber "sarebbe un'esagerazione dire che siamo di fronte a un indebolimento della crescita che da solo rallenterebbe l'inflazione in modo tale da causare un rapido allentamento".

"Per il mercato questo significa che al momento non ci sono tagli in agenda e l'euro sta salendo un po' per questo motivo", dice David Pais di Citigroup.

Sulla scia dei commenti la moneta unica è tornata sopra 1,45 dollari, dopo aver registrato la scorsa settimana il maggior calo settimanale di un anno e mezzo.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4514/15 1,4516

DOLLARO/YEN JPY= 106,88/92 107,30

EURO/YEN EURJPY= 155,14/17 155,80

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7458/61 0,7463

ORO SPOT XAU= 924,20/5,10 923,50/4,20