Dollaro resta sostenuto, attesa raffica dati Usa settimana

LONDRA, 2 maggio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza europea il dollaro mantiene un certo rialzo, soprattutto slla scommessa di una parte del mercato si una stretta monetaria della Fed dall'attuale livello del 2% dopo tagli per 325 punti base.

Molti investitori stanno per altro alla finestra in attesa della raffica di dati chiave Usa di questa settimana, per cercare di capire le prossime decisioni di politica monetaria della Fed.

In particolare sono attesi il discorso del presidente della Fed Ben Bernake domani e mercoledì sulle prospettive dell'economia Usa e il dato chiave sugli occupati di maggio venerdì.

Dal lato europeo gli investitori sono in attesa oggi dei dati sul Pmi manifatturiero nei vari paesi della zona euro che culmineranno con quello per l'intera area alle ore 10,00, con attese di una leggera espansione a 50,5 da 50,7.

La forza del dollaro attenua le quotazioni dell'oro in apertura Europa.

ORE 9,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5534/37 1,5552

DOLLARO/YEN JPY= 105,13/15 105,50

EURO/YEN EURJPY= 163,28,33 164,07

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7891/95 0,7870

ORO SPOT XAU= 883,85/4,85 885,95/7,55