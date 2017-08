Intesa SP conferma impegno Ipo Fideuram in prossimi trimestri-AD

MILANO, 27 agosto (Reuters) - Fideuram andrà in borsa nei prossimi trimestri.

Lo ha confermato l'AD di Intesa Sanpaolo Corrado Passera nel corso della conference call sulla trimestrale.

"Fideuram sarà quotata e il timing lo deciderà il mercato. Resta confermato il nostro impegno per una Ipo nei prossimi trimestri ma non abbiamo fretta né pressioni in quanto abbiamo già livelli di patrimonializzazione adeguati", ha detto.

Il manager ha ribadito l'interesse per eventuali acquisizioni nei paesi Cee e in paesi che possano essere interessanti per la banca "ma niente è in agenda".

Su Eurizon Capital, Passera ha chiaramente escluso la possibilità di operazioni con altre società.