Fideuram, nessuna decisione, valuteremo miglior timing -Passera

MILANO, 14 maggio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI) non ha preso alcuna decisione su tempi e struttura dell'ipo di Fideuram e deciderà quale sarà il timing migliore per lo sbarco in borsa dell'asset manager.

Lo ha ribadito l'AD Corrado Passera nel corso della conference call sulla trimestrale.

"Non abbiamo preso alcuna decisione, non possiamo fare alcun commento", ha detto rispondendo a un analista che chiedeva una valutazione circa l'attuale difficile situazione dei mercati e il possibile impatto sull'ipo Fideuram.

"Fideuram sta performando in modo soddisfacente e decideremo il timing migliore per la sua quotazione", ha aggiunto.