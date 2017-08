Ipo, Sea: lavori per quotazione "procedono regolarmente" - nota

MILANO, 5 agosto (Reuters) - Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi che dovrebbe sbarcare a Piazza Affari il prossimo autunno, ha fatto sapere oggi in una nota che "i lavori per il progetto di quotazione in borsa stanno procedendo regolarmente" dopo che recentemente alcuni media hanno dato il progetto in forse.

La società - che ha ricordato di aver presentato lo scorso 5 luglio la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mta di Borsa Italiana - ha fatto riferimento "ad alcune indiscrezioni circolate in questi giorni".

Recentemente alcuni media hanno detto che il progetto per l'Ipo potrebbe naufragare a causa dell'incertezza dei mercati.