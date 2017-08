Ipo, Sem ritira offerta per condizioni mercati, vuole riprovarci

MILANO, 19 luglio (Reuters) - Sorgenti Emiliane Modena (Sem) ha deciso di ritirare l'offerta di azioni finalizzata all'approdo al segmento Star di Piazza Affari.

La decisione - si legge in un comunicato della società attiva nell'imbottigliamento, produzione e distribuzione di acque minerali e soft drink - è stata adottata "alla luce del persistere di una situazione particolarmente negativa dei mercati finanziari".

La società "si propone di ripresentare l'operazione al mercato non appena lo stesso darà segno di maggiore stabilità".

Global Coordinator dell'operazione è Banca Akros, che ha agito anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica oltre che di sponsor e specialista, nonché, unitamente ad Intermonte Sim, in qualità di joint lead manager e joint bookrunner del collocamento istituzionale.

Partita l'1 luglio scorso, l'offerta (un'Ops) di Sem era stata prorogata il successivo 12 luglio sino ad oggi. La forchetta indicativa di prezzo era stata fissata a 2,90-3,34 euro.

Si tratta della terza Ipo ritirata a Piazza Affari nel 2011, dopo Philogen e Rhiag. Moncler, dopo aver compiuto tute le fasi preliminari alla quotazione, aveva deciso di non procedere con l'offerta in seguito alla cessione del 45% ad Eurazeo da parte di Carlyle. Quest'anno, l'unica Ipo andata in porto è quella di Ferragamo (SFER.MI).