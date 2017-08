Prada, prezzo di collocamento visto a metà forchetta - fondi

PARIGI/MILANO, 10 giugno (Reuters) - Il prezzo di collocamento di Prada alla borsa di Hong Kong dovrebbe essere a metà della forchetta, dal momento che il forte interesse per l'Ipo del gruppo del lusso ha messo in secondo piano i dubbi sulla sua valutazione e per le condizioni dei mercati, secondo i alcuni gestori di fondi.

L'ipo di Prada dovrebbe raccogliere oltre 2 miliardi di dollari, in una valutazione del gruppo tra gli 11,5 e i 15,8 miliardi di dollari Usa.

Una fonte vicina all'operazione ha detto che finora l'Ipo è stata coperta già "diverse volte".

"Secondo quanto comunicato da Prada, l'Ipo al momento continua anche se i mercati sono stati deboli negli ultimi cinque-sei giorni", spiega Laurent Belloni, co-manager di Premium Brands Funds di Pictet.

"Non penso che raggiungerà il massimo della forchetta ma piuttosto nel mezzo... metà dell'intervallo sembra onesto, ma sopra sembra costoso" ha aggiunto, parlando del prezzo.

Due altri gestori con posizioni lunghe sul settore del lusso sono d'accordo sul fatto che sia poco probabile che Prada raggiunga il massimo della forchetta, ma si aspettano che sia prezzata a circa la metà del range che va da 36,5 dollari di Hong Kong a 48 dollari di Hong Kong.

"E' chiaro che il mercato è un po' nervoso", spiega Scilla Huang Sun di Swiss and Global Asset Management, specializzato nel settore del lusso. "Le persone non sono disposte a pagare qualsiasi prezzo".

Il range di prezzo definito da Prada è sulla base di multipli di 21-27 volte gli utili dell'anno in corso, a premio rispetto il settore del lusso europeo che viaggia su multipli pari a 19-20 volte.

Il valore medio dei multipli, ovvero 24 volte, valuterebbe Prada intorno ai 9 miliardi di euro e la prezzerebbe a multipli più alti rispetto a LVMH (LVMH.PA) (19 volte) e Tod's (TOD.MI) (21 volte).

Il roadshow di Prada continuerà anche la prossima settimana e l'annuncio del prezzo di collocamento è atteso per il 17 giugno.