PUNTO 1 - Sea, quotazione in borsa non subirà rinvio - Bonomi

(aggiorna con dettagli, contesto)

MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Il presidente di Sea, Giuseppe Bonomi, ha detto oggi che la quotazione in borsa della società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa non subirà rinvii.

"No, siamo in attesa della formalizzazione dell'atto di indirizzo da parte del Comune di Milano che è contenuto nel bilancio di previsione, che è in via di approvazione, per quanto mi viene riferito", ha detto Bonomi, rispondendo a una domanda su un possibile rinvio del collocamento, durante la presentazione di un nuovo parcheggio da 3.000 posti all'aeroporto di Linate.

La quotazione di Sea - di cui il Comune è azionista di maggioranza con circa l'85% - è prevista entro quest'anno e nel fine settimana la società e i sindacati hanno firmato un accordo in proposito.

SU PASSEGGERI DATI "CONFORTANTI"

Parlando dell'aeroporto di Linate, Bonomi inoltre ha definito "confortanti" i dati sul volume del traffico passeggeri che nel mese di gennaio 2011 hanno registrato un incremento del 13% anno su anno.

"I dati degli ultimi mesi sono confortanti perché registrano un incremento sensibile del volume di traffico passeggeri. Anche a gennaio 2011 si è registrato un incremento del 13% del volume del traffico passeggeri rispetto all'esercizio precedente", ha chiarito Bonomi, aggiungendo che a Linate sono transitati negli ultimi due anni 8 milioni 300.000 passeggeri.

Il presidente di Sea si è detto soddisfatto anche dell'andamento dell'aeroporto varesino di Malpensa aggiungendo che il periodo difficile di Malpensa - dovuto al de-hubbing di Alitalia nel 2008 - "è ormai definitivamente alle nostre spalle".

Entrambi gli scali, ha aggiunto Bonomi, oggi crescono con un trend ben superiore alla media europea.

"Negli ultimi cinque mesi dell'anno abbiamo avuto un incremento ben superiore al 10% rispetto all'esercizio precedente".