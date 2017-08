Enel, Consob dà ok a prospetto per Ipo Enel green power - nota

(aggiorna con nota Enel)

MILANO, 13 ottobre (Reuters) - La Consob ha dato questo pomeriggio il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Ipo di Enel green power (ENEI.MI), la società per le rinnovabili di cui il gruppo elettrico ha deciso di collocare una quota di minoranza.

Lo riferisce l'azienda in una nota.

"Al fine di potere effettuare l'offerta pubblica di vendita anche in Spagna -- in relazione alla prevista quotazione delle azioni di EGP su mercati regolamentati spagnoli -- Enel Green Power ed Enel S.p.A. hanno inoltre richiesto alla Consob di trasmettere alla Comision Nacional del Mercado de Valores il certificato di approvazione attestante che il prospetto informativo è stato redatto in conformità alle disposizioni della Direttiva 2003/71/CE", si legge nella nota.

L'avvio dell'Ipo è previsto per il 18 ottobre.