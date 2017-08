Co-fondatore LinkedIn: probabilmente ci quoteremo, non a breve

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - LinkedIn, il più grande social network professionale al mondo, probabilmente si quoterà in futuro, ma non nel breve periodo. Lo ha detto a Reuters Reid Hoffman, co- fondatore e presidente esecutivo della compagnia.

"Probabilmente prima o poi (ci quoteremo)... quando sarà la cosa giusta da fare. Non succederà nel breve periodo", ha spiegato Hoffman nel corso di un evento organizzato a Londra per festeggiare il traguardo dei tre milioni di iscritti in Gran Bretagna.

LinkedIn, che nel mondo conta 53 milioni di utenti, è considerata un candidato "forte" per la quotazione, specie in coincidenza con la ripresa dei mercati. Secondo un recente sondaggio Reuters, tra quelle di Silicon Valley è una delle più idonee.

Il network, che permette agli utenti di gestire i loro profili professionali online, aiutandoli a trovare contatti aziendali o nuovi posti di lavoro, ha raccolto 76 milioni di euro nell'ultima tranche di finanziamenti nel 2008, il che porta il valore della compagnia a un miliardo di dollari.

Da allora, la società ha praticamente raddoppiato il numero di iscritti, e ha avuto utili negli ultimi due anni.

LinkedIn è sostenuta da Goldman Sachs (GS.N), McGraw Hill MHP.N, SAP Ventures (SAPG.DE) e Bessemer Venture Partners.

((Redazione General News Milano +3902 66129 720, fax +3902 867846, italy.online@news.reuters.com))

-- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia