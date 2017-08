Ipo, big cinese costruzioni CSCEC vola a debutto Shanghai

SHANGHAI/HONG KONG, 29 luglio (Reuters) - Debutta a Shanghai con il botto il colosso delle costruzioni China State Construction Engineering Corp, che sale del 70% mentre a Hong Kong il gruppo dei materiali da costruzione BBMG Corp (2009.HK) incassa un collocamento di successo, con gli investitori ansiosi di scommettere sui progetti infrastrutturali di Pechino.

La Ipo da 7,3 miliardi di dollari di CSCEC, la maggiore di quest'anno nel mondo, ha avuto un successo superiore alle attese che testimonia come il miglioramento dell'economia cinese e la ripresa dei mercati attraggano ancora investitori. In negativo ha però fatto salire i timori che si stia formando una nuova bolla speculativa.

"Esordi così positivi daranno una grande spinta per le future Ipo, ma fanno salire le preoccupazioni sulle valutazioni già alte nel mercato" sintetizza Qian Qimin, vice responsabile del team di analisti della Shenyin & Wanguo Securities.

Il canale Ipo si è riaperto in Cina il mese scorso, dopo che l'indice Shanghai Composite .SSEC ha messo a segno un rally che porta al 90% il guadagno su inizio 2009.

Pechino ha impegnato l'equivalente di 585 miliardi di dollari in misure di stimolo.

CSCEC (601668.SS) arriva pochi giorni dopo lo spettacolare debutto a Shanghai della Sichuan Expressway (601107.SS) (0107.HK), che ha triplicato la capitalizzazione nel primo giorno di scambi.

Lo stop non ufficiale alle Ipo era stato interrotto il mese scorso: tra i titoli che stanno lavorando a un collocamento, Everbright Securities ha iniziato un book-building per una ipo da 1,5 miliardi settimana prossima. Nella pipeline a breve ci sono anche l'agenzia turistica China International Travel Service Corp e i cantieri China Shipbuilding Industry Co.

CSCEC ha offerto il 40% del suo capitale: al prezzo di esordio di 6,7 yuan (+60%) la capitalizzazione in dollari è 29 miliardi, con un peso sull'indice dell'1,06% a Shanghai. Il massimo è stato toccato a +90% poi il titolo si è assestato a quota 7 yuan.

BBMG a HK ha aperto in rialzo del 65% a 10,50 dollari di HK, il miglior esordio a Hong Kong quest'anno.