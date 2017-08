Aumento capitale Enel, cda 28 maggio, tranquilli su Consob-Gnudi

ROMA, 26 maggio (Reuters) - Il consiglio di amministrazione di Enel (ENEI.MI) per definire gli aspetti tecnici del deliberato aumento di capitale da 8 miliardi si riunirà giovedì 28 maggio.

Lo ha detto il presidente del gruppo elettrico, Piero Gnudi, dicendosi tranquillo sul responso della Consob sul prospetto dell'operazione.

"Il cda è il 28", ha detto Gnudi a margine dell'assemblea di Confcooperative.

A chi gli chiedeva se Enel avesse ricevuto il via libera dalla Consob al prospetto sull'aumento di capitale, ha risposto: "Non so se sia stato già ricevuto, ma so che non dovrebbero esserci problemi".