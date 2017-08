Opa Navigazione Montanari, adesioni oltre 84%, poi squeeze-out

MILANO, 26 settembre (Reuters) - Finamar Italia annuncia che le adesioni definitive all'opa lanciata sul 33,54% del capitale Navigazione Montanari NAII.MI hanno superato l'84% delle azioni oggetto di offerta, e che il preannunciato delisting del titolo avverrà attraverso squeeze-out (esercizio del diritto di acquisto delle residue azioni in circolazione).

In dettaglio sono stati apportati oltre 34,7 milioni di titoli o il 28,25% del capitale sociale dell'emittente, a 3,10 euro per azione per un controvalore di 107,6 milioni.

L'offerente ha acquisito anche un altro 2,48% del capitale di Montanari. Questa ultima quota, le azioni portate in adesione e la quota detenuta da G&A Montanari&Co che sarà conferita nell'offerente (66,46% del capitale) danno a Finamar il 97,19% della Navigazione Montanari.

Per leggere il comunicato integrale i clienti Reuters possono fare dopppio click su [nBIA269e9]