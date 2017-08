De Agostini crea Zodiak Ent. per contenuti con prospettiva borsa

MILANO, 26 novembre (Reuters) - De Agostini riorganizza le attività di produzione e distribuzione di contenuti Tv in una nuova holding, la Zodiak Entertainment, con la prospettiva di portarla in borsa nel giro di tre anni.

Lo si legge in una nota del gruppo in cui si spiega che l'operazione nasce a seguito delle recenti acquisizioni di Magnolia, Marathon Group e Zodiak Television.

L'obiettivo è "creare un brand mondiale che diventi leader nello sviluppo di contenuti di intrattenimento per la televisione e i nuovi media", dice nella nota l'AD del gruppo e della nuova realtà Lorenzo Pellicioli. Con una stima per il 2008 di più di 400 milioni di euro di ricavi e oltre 70 milioni di Ebitda, il management punta a raggiungere in tre anni un fatturato di 800-1.000 milioni e 130-150 milioni di Ebitda e a essere, a quel punto, "pronti per portare la società in Borsa".

"Altre acquisizioni" si affiancheranno alla crescita organica della società, già presente in più di 20 paesi, mentre le aree di espansione indicate sono Gran Bretagna, Stati Uniti e mercati emergenti.

L'anima media di De Agostini (De Agostini Communications) è attiva, oltre che nel settore della produzione di contenuti, nel broadcasting, con la partecipazione nella spagnola Antena 3 A3TV.MC, e nella distribuzione, attraverso Mikado Film.