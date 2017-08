PUNTO 1 - Enel, aumento di capitale sottoscritto oltre il 99%

(aggiunge in coda commento dell'Ad Conti)

MILANO, 22 giugno (Reuters) - L'aumento di capitale da 8 miliardi lanciato da Enel (ENEI.MI) agli inizi di giugno è stato sottoscritto per una percentuale superiore al 99%. Lo riferisce una fonte finanziaria.

"E' stato sottoscritto oltre il 99%", ha detto la fonte.

L'Ad della società, Fulvio Conti, in un messaggio ai dipendenti ha cosÌ commentato la chiusra dell'operazione: "L'aumento di capitale dell'Enel si è chiuso con un amplissimo successo. E' un fatto storico importante, che dimostra soprattutto la capacità della nostra azienda di chiedere ed ottenere la fiducia di tutti gli azionisti in un progetto di crescita internazionale e di miglioramento dei nostri risultati, anche in un periodo di turbolenza finanziaria come quello che abbiamo passato".

Conti ha anche detto di voler "ringraziare tutti gli azionisti che hanno confermato la loro fiducia nella nostra azienda e nel management che ha portato avanti con coraggio e determinazione una grande strategia di crescita che sta dando risultati importanti e crescenti, e che darà continuativamente nel tempo soddisfazione anche in termini di dividendi disponibili per tutti".