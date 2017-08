Sawiris, eventuale interesse per 3Italia e Tiscali - stampa

MILANO, 21 luglio (Reuters) - Naguib Sawiris, numero uno di Weather Investments cui fa capo la telefonica italiana Wind, potrebbe essere interessato a 3 Italia e a Tiscali (TIS.MI) se queste decidessero di abbandonare la loro politica standalone.

In un'intervista al Corriere, in cui annuncia l'inizio della terza fase di sviluppo di Wind focalizzata sui "servizi ad alto valore" su Internet a banda larga, l'imprenditore egiziano si dice pronto a valutare l'ipotesi di una fusione con 3 Italia: "Se ritenessero opportuna una fusione con Wind, noi saremmo pronti a valutare la possibilità".

Ieri inoltre, secondo quanto riportato da altri giornali, Sawiris ha detto di "essere ancora interessato a Tiscali, ma non è chiara la loro strategia, se c'è o meno l'intenzione di vendere".

Sawiris ha infine ribadito l'intenzione di quotare Weather alla borsa di Milano, si legge sulla stampa: "Non so se sarà il prossimo anno o quello successivo, sto aspettando il momento giusto".

Una fonte vicina a Sawiris conferma in linea generale l'interesse per Tiscali che però "dipende dai parametri economico-finanziari", in sostanza dal prezzo di un eventuale deal.

Non è stato al momento possibile contattare direttamente Wind.