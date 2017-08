Equilybra entra con 20% in Primi sui Motori, obiettivo ipo 2011

MILANO, 19 novembre (Reuters) - Il fondo Equilybra capital partners entrerà con una partecipazione del 20% nel capitale di Primi sui Motori, società modenese specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca che punta a quotarsi in Borsa entro il 2011. Lo si legge in una nota dell'azienda.

L'operazione avverrà in parte attraverso l'acquisizione di una quota in mano alla controllante Syner.it e in parte attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato oggi da Primi sui Motori.

L'aumento di capitale scindibile, a pagamento e con sovrapprezzo, prevede l'emissione di 13.500 nuove azioni al valore di 170 euro ciascuna (di cui 169 a titolo di sovrapprezzo), per un ammontare complessivo di circa 2,3 milioni.

A seguito di queste operazioni, l'azionista di maggioranza Syner.it deterrà il 64,5% della Società, gli altri soci fondatori il 15,5% e il fondo di private equity il 20%.

Il comunicato sottolinea che l'obiettivo di queste operazioni è sostenere la crescita della società e rafforzarla a livello patrimoniale, al fine di quotarla sui mercati finanziari entro il 2011.

L'azienda modenese prevede di chiudere il 2009 con un fatturato di circa 10 milioni euro (+233% rispetto al 2008) e un ebitda compreso tra il 25% e il 30%.