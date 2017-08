IPO, Carlyle ritenta maxicollocamento China Pacific a HK - fonti

HONG KONG, 15 luglio (Reuters) - Dopo l'operazione da oltre 4 miliardi di dollari finita nel nulla lo scorso anno, la numero tre cinese delle assicurazioni China Pacific (601601.SS) dovrebbe presto ritrovare la strada della IPO, aiutata dall'azionista Carlyle Group, che ne detiene il 17% circa e per accordi pregressi solo dopo un collocamento estero può uscire dall'investimento.

Lo dicono fonti vicine al dossier che chiedono anonimato e secondo cui la compagnia ha già avviato contatti con numerose investment bank per una IPO a Hong Kong: questa volta dovrebbe essere esclusa una condizione di prezzo minimo di offerta posta la prima volta perchè "il punto chiave è quotarsi a Hong Kong, che sarebbe una buona notizia per tutti", secondo una di loro.

Nè China Pacific, già quotata a Shanghai dove ha la sede, nè il colosso del private equity Carlyle hanno voluto commentare l'indiscrezione.

Secondo le fonti Carlyle punta a cedere non tutta ma solo una parte della sua quota - acquistata nel 2005 - dopo il collocamento China Pacific a Hong Kong. I membri del cda China Pacific, inclusi quelli espressione del gruppo di private equity Usa, sono invitati a una riunione prevista in agosto in cui anche la IPO sarebbe all'ordine del giorno.