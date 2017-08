PUNTO 2-Ferrari, banche sondano Fiat per Ipo su Hong Kong -fonti

(aggiunge fonte a para 5)

HONG KONG, 1 settembre (Reuters) - Diverse banche di investimento hanno avuto contatti con Fiat FIA.MI nelle scorse settimane con una proposta di quotazione di Ferrari a Hong Kong. Lo riferiscono fonti con conoscenza diretta della vicenda.

Secondo gli analisti, un'Ipo valuterebbe la società circa 6,3 miliardi di dollari (circa 4,4 miliardi di euro).

L'operazione aiuterebbe Fiat a raccogliere fondi per il rimborso del proprio debito di circa 5 miliardi di euro (7,2 miliardi di dollari) e spingerebbe al rialzo le quotazioni della casa automobilistica torinese.

"Fiat non ha ancora deciso sull'Ipo ma sta certamente parlando con le banche di questo", dice una delle fonti.

Si sono tenuti alcuni incontri e ce ne sono molti altri in programma per aumentare il sostegno per una potenziale offerta, dicono quattro fonti.

Un portavoce Fiat non ha commentato e ha rimandato alle dichiarazioni dell'AD Sergio Marchionne che più volte ha ribadito che un'Ipo di Ferrari non è sul tavolo al momento.

"E' più vero di quanto si penserebbe", dice un altro banchiere.