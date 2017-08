Ipo, Groupon chiude trim2 con ricavi per 878 mln dlr - filing

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - Groupon ha inviato alla Sec il filing aggiornato per l'ammissione in borsa dei titoli. Il primo filing risale al 2 giugno scorso e si parlava di una raccolta prevista fino a 750 milioni di dollari.

Nel documento si legge che la società attiva nel retail online ha archiviato il secondo trimestre con ricavi pari a 878 milioni di dollari e una perdita di 102,7 milioni.

Nei primi sei mesi dell'anno, Groupon ha aggiunto 115.717.299 iscritti.

Secondo la stima formulata da una fonte nell'aprile scorso, Groupon potrebbe raccogliere fino a 1 miliardo di dollari tramite il collocamento a Wall Street. La società potrebbe essere valutata tra 15 e 20 miliardi di dollari.

Il 24 gennaio scorso, Andrew Mason, AD di Groupon, intervistato da Reuters, aveva dichiarato che era allo studio la quotazione in borsa.