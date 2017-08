Ipo, Cina stringe criteri per settori a rischio evasione - fonti

SHANGHAI, 6 luglio (Reuters) - L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari in Cina ha stretto gli standard per approvare le Ipo di alcune tipologie di imprese considerate ad alto rischio di irregolarità contabili, inclusi ristoranti e catene di negozi.

E' quanto riferiscono quattro fonti industriali.

Il giro di vite ai parametri, non ufficializzato ma comunicato ai banchieri d'affari coinvolti nei progetti di quotazione, è stato architettato nell'arco degli ultimi due mesi, dicono le fonti.

Dato che non è chiara la ragione alla base del cambiamento di linea, quantomeno alcuni interventi sembrano essere avvenuti alla luce di scandali di bilancio che hanno colpito alcune società cinesi quotate all'estero.

Circa due mesi fa, la Cina Securities Regulatory Commission (Csrc) ha aumentato la soglia minima di utili annuali dei gestori di ristoranti che vogliono accedere al mercato azionario, portandola a 50 milioni di yuan (7,7 milioni di dollari), rileva una fonte.

Il mese scorso, poi, aggiunge una fonte, la Csrc ha approfondito l'esame delle Ipo di gestori di ristoranti e un'altra fonte bancaria afferma che è salito di livello il focus sulle questioni contabili delle catene di negozi in franchising nelle ultime due settimane.

Il risultato, secondo quanto riferito da due fonti a conoscenza della situazione, è che la richiesta di quotazione di South Beauty Co., un gestore di una catena di ristoranti con sede a Pechino, che punta ad approdare a Shenzhen, è stata accantonata. Le fonti precisano che la decisione non è legata a specifici timori sulle pratiche contabili di South Beauty. Un portavoce della Csrc non ha voluto commentare. Non è stato possibile avere un commento da una portavoce di South Beauty.

L'autorità di controllo cinese non ha risposto direttamente agli scandali di bilancio riguardanti società della Repubblica Popolare quotate in Nord America, come Longtop Financial Technologies LFT.N e Duoyuan Global Water DGW.N. D'altro canto, alcuni media locali suggeriscono che la Csrc sta adottando provvedimenti per intervenire sul punto.

Ieri, le autorità di vigilanza Usa hanno annunciato che si recheranno a Pechino per discutere il lancio di ispezioni sui bilanci delle società cinesi quotate a Wall Street, mentre i regolatori del Canada indagheranno sugli emittenti esteri.

Il mese scorso, la Csrc ha tenuto una riunione con manager del settore finanziario, in cui ha invitato ad esercitare una cautela straordinaria nella gestione delle Ipo di società di alcuni comparti, specialmente quelle con un passato relativamente breve, espansione rapida in modo inusuale o tassi di turnover dei punti vendita elevati, si leggeva, la settimana scorsa, sul 21st Century Business Herald.

Alcuni ristoranti sono noti per evadere il fisco non emettendo lo scontrino, una pratica che gli amministratori locali hanno tentato di contrastare introducendo incentivi ai clienti per richiedere la ricevuta fiscale, come lotterie genere gratta-e-vinci sugli scontrini.

Secondo i calcoli Reuters, da marzo la Csrc ha respinto due dozzine di richieste di Ipo, rispetto ad una manciata nei primi due mesi dell'anno.

La maggior parte dei filing rigettati riguarda Ipo allo Shenzhen Stock Exchange, in un ventaglio di settori che comprende biotech, materiali per costruzione, agricoltura e farmaceutica.

Shenzhen è sede del mercato ChiNext, una piattaforma nata da poco e considerata, in prospettiva, la risposta cinese al Nasdaq.

Il numero delle società quotate a Shenzhen è salito a 1.300 da 850 nel 2009.

Il giro di vite agli standard per accedere ai mercati dei capitali arriva quando diverse società che operano in settori diversi da industria e finanza stanno valutando la quotazione, come il produttore di snack Shanghai Laiyifen e la catena di centri massaggio Liangzi.

Attualmente, sono pochi i gestori di catene di ristoranti quotati: China Quanjude 002186.SZ e Xiangeqing 002306.SZ.