Ipo, Sea presenta domanda ammissione a Mta di Borsa Italiana

MILANO, 5 luglio (Reuters) - Sea ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mta di Borsa Italiana.

La società che gestisce gli scali aeroportuali milanesi, si legge in un comunicato, contestualmente ha inviato a Consob richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'Ops.

Banca Imi, Mediobanca e Morgan Stanley agiranno come coordinatori dell'offerta globale e joint bookrunner. Banca Imi e Mediobanca sono anche responsabili del collocamento per l'Ops. Mediobanca svolge il ruolo di sponsor. UniCredit Corporate & Investment Banking e Borghesi Colombo & Associati agiranno in qualità di financial advisor della società.

Roland Berger è advisor industriale. Bonelli Erede Pappalardo e Cravath Swaine & Moore sono i consulenti legali della società, mentre Clifford Chance e Fumagalli Grando e Associati agiranno quali advisor legali delle banche. PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata.