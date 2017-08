Sem, ricavato Ipo sarà destinato ad acquisizioni -vicepresidente

MILANO, 1 luglio (Reuters) - Sorgenti Emiliane Modena (Sem) intende investire l'intera somma che raccoglierà sul mercato in acquisizioni, mantenendo una leva finanziaria contenuta.

Lo ha detto il vicepresidente Aldo Balugani, durante la presentazione alla stampa dell'Ipo in partenza oggi, tutta in aumento di capitale.

L'offerta "è interamente finalizzata alla crescita per linee esterne in un settore estremamente parcellizzato" ha detto Balugani, sottolineando che i 43,5-50,1 milioni di euro che la società punta a raccogliere, corrispondenti a una forchetta di prezzo tra i 2,9 e i 3,34 euro ad azione, "li dobbiamo impiegare tutti".

"Faremo un po' di leva finanziaria, ma contenuta, non superiore a un rapporto di uno a uno con l'Ebit" ha aggiunto il vicepresidente.

Balugani ha inoltre sottolineato che i tempi delle acquisizioni saranno brevi.

"Entro fine anno vogliamo completare le acquisizioni", ha detto, precisando che il target sono alcune piccole-medie aziende, ma "un pochino meno piccole di quelle acquisite finora".

Balugani ha inoltre sottolineato che l'azienda, che quest'anno non ha distribuito dividendi, intende farlo nei prossimi anni.

"Quest'anno non li abbiamo dati perchè ci sembrava più market friendly arrivare in borsa senza farlo" ha detto, precisando che in futuro "deve anche esserci soddisfazione per gli investitori, tutti gli anni".

Per quanto riguarda il momento difficile dei mercati, Balugani ha detto che "un anno fa le prospettive erano migliori, ma credo che il mercato sia in grado di selezionare".

Tra i comparables il prospetto informativo dell'offerta segnala A.G.Barr Plc e Britvic Plc, quotate a Londra, Coca Cola Hellenic Bottling Company SA, quotata ad Atene, e National Beverage, quotata sul Nasdaq.

Il Ceo Marcello Fiorani ha precisato che i comparables scelti sono tutti focalizzati sui soft drink, mentre Sem è in un certo senso "una matricola" anche a livello di settore, in quanto sarà l'unica azienda specializzata nella produzione e imbottigliamento di acque minerali quotata. Il core business di Sem è infatti il private label di acqua minerale per la grande distribuzione (i clienti principali sono Coop e Conad), pur occupandosi anche di soft drink e dei boccioni di acqua per ufficio.