Sem, Ipo parte domani, prezzo 2,9-3,34 euro, flottante 49,9%

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Sorgenti Emiliane Modena (Sem) ha depositato il prospetto informativo dell'offerta pubblica finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul segmento Star di Borsa Italiana.

L'offerta globale, si legge in un comunicato del gruppo attivo nelle acque minerali e soft drink, ha per oggetto 13 milioni di azioni, interamente rivenienti da un aumento di capitale.

L'operazione si articola in un collocamento istituzionale, che riguarda l'85% delle azioni, e in un'offerta pubblica (15%).

L'offerta partirà domani, 1 luglio, alle 9, e terminerà alle 16,30 del 12 luglio. Il pagamento delle azioni dovrà essere effettuato entro il 15 luglio.

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico di Sem è compreso tra un minimo non vincolante di 43,5 milioni (2,90 euro per azione) e un massimo vincolante di 50,1 milioni (3,34 euro per azione).

In caso di integrale sottoscrizione delle azioni offerte, Sem avrà una capitalizzazione massima di 93,5 milioni.

E' prevista la concessione di un'opzione di greenshoe, pari al 15% dell'offerta globale.

Qualora l'offerta globale venisse integralmente sottoscritta e venisse esercitata l'opzione di greenshoe, il flottante di Sem ammonterà al 49,9% del capitale.

Global coordinator dell'operazione è Banca Akros, che agisce anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e sponsor e specialista, nonché, unitamente ad Intermonte Sim, in qualità di joint lead manager e joint bookrunner del collocamento istituzionale. Advisor finanziario di Sem è Ambrosiana Finanziaria. Advisor legale della società è Norton Rose, mentre il global coordinator è assistito da Clifford Chance.